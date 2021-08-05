شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 57.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا في أسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء إجمالي 7ر57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 488 ألفا و810 جرعات في اليوم الواحد. واستنادا على هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت عمليات التطعيم قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 55ر4 مليون إصابة، والوفيات 81 ألفا 844 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و26 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.