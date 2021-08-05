شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو إلى تسوية سياسية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت باكستان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى وقف العنف والتوصل إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات. وأوضح مستشار الأمن الوطني الباكستاني معيد يوسف أنه يجب على الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المضي قدماً وتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وإنهاء الأزمة الجارية في البلاد. وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن موقف باكستان واضح منذ البداية، وهو أنها تؤمن في إيجاد الحل السلمي عبر المفاوضات السياسية، ولن تقبل بالاستيلاء بالقوة على السلطة.