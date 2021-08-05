ريهانا أغنى فنّانة في العالم... هذا مجموع ما تملك

05 أغسطس , 2021

كشفت مجلّة "فوربس" أن ثروة المغنية العالمية ريهانا تبلغ 1,7 مليار دولار لتصبح الأخيرة إحدى أغنى الفنانات في العالم.

وقد نجحت نجمة موسيقى RNB في تعزيز العائدات التي جنتها في مجال الموسيقى من خلال الاستثمار في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، وباتت إيراداتها تتخطّى مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا وبيونسيه.

وقد سطع نجم روبن ربهانا فنتي البالغة من العمر اليوم 33 عاماً والمتحدرة من باربادوس بسرعة على الساحة الفنية العالمية سنة 2003.

وصحيح أن مبيعات ألبوماتها وجولاتها ساهمت في ازدياد مداخيلها، غير أن الفضل يعزى في ثروتها الطائلة إلى مهاراتها في ريادة الأعمال.

واعتبرت "فوربس" التي غالبا ما تصنّف ريهانا في عداد أثرى أثرياء العالم أن حوالى 1,4 مليار دولار من ثروتها يتأتّى من ماركة منتجات التبرّج "فنتي بيوتي" التي أطلقتها بالشراكة مع المجموعة الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة LVHM.

وتُنتج "فنتي بيوتي" التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2017 في مسعى إلى شمل جميع الأعراق في منتجاتها الماكياج لعشرات الألوان المختلفة.

كما شاركت ريهانا في إطلاق علامة الملابس الداخلية "سافادج X فنتي" التي تساهم في ثروتها بمقدار 270 مليون دولار، وفق "فوربس".

وبالرغم من أن ريهانا لم تُصدر أيّ ألبوم موسيقي منذ 2016، فهي لا تزال تتمتّع بنفوذ كبير على الشبكة العنكبوتية مع أكثر من 100 مليون متابع على "إنستغرام" و"تويتر".