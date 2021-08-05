اعترف بإنتمائه لداعش.. الإطاحة بإرهابي نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين في بابل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تواصل جهودها الميدانية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة حيث تمكنت من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة".,وأضافت، انه "بعد التحقيق معه اعترف صراحة انه منتمي لعصابات داعش الإرهابي وكان يشغل منصب امر مفرزة مايسمى كتيبة الفتح المبين قاطع البراء وهو من الاهداف المهمة".

واشارت الوكالة الى، ان "الارهابي تم القبض عليه في منطقة الرضوانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

