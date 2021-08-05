برلماني يشيد بجهود وعمل امانة بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اشاد النائب حسين الفايز، اليوم الخميس، بجهود وعمل امانة بغداد وعلى رأسها علاء معن وقيامه باجراءات وخطوات جادة خلال الفترة الماضية لانتشال العاصمة من الواقع المزري الذي كانت تعيشه لسنوات.

وقال النائب الفايز في ورد للسومرية نيوز، "اننا في مجلس النواب ومن خلال ممارستنا للدور الرقابي بدأنا نرى عودة امانة بغداد بدوائرها وامكانياتها وملاكاتها الى اخذ زمام المبادرة لتقديم الخدمات وتصحيح الاوضاع والسعي لانتشال العاصمة من الواقع المزري الذي كانت تعيشه لسنوات".

واضاف الفايز ان "امين بغداد علاء معن اعاد الامانة الى الوضع الصحيح لممارسة العمل بشكل يليق بوضع العاصمة ولاول مرة حيث نرى ملاكات الامانة تبذل الجهود في ظل ظروف استثنائية من اجل ايصال الخدمة الى مناطق وازقة بغداد كافة".

ودعا امين بغداد الى "الاستمرار بالعمل الجدي والمثابرة في تقديم الخدمات للمواطنين والقيام بمزيد من حملات قطاع النظافة وباقي القطاعات، مشددا على "ضرورة دعم الامانة وملاكاتها لخدمة الصالح العام".