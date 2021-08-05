وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الخميس، إن بلاده "مستعدة" لمهاجمة إيران.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، في مقابلة مع موقع واينت الإسرائيلي، على أن العالم بحاجة إلى العمل ضد إيران الآن.



ووصف إيران بأنها "تهديد لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وقال: "إيران تسعى إلى تشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل، وهي تحشد قواتها في لبنان وغزة، وتنشر المليشيات في سوريا والعراق، وتبقي على مناصريها في اليمن".

ومضى قائلا "إيران مشكلة عالمية وإقليمية"، مضيفا "نحن بحاجة إلى مواصلة تطوير قدراتنا للتعامل مع جبهات متعددة، لأن هذا هو المستقبل".

وكان جانتس قال قبل أيام إنه يجب اتخاذ إجراء ضد إيران على الفور بعد الهجوم على ناقلة نفط في الخليج الهندي يوم الخميس الماضي.

وأضاف جانتس في تصريحات: "إيران، بقيادة الجلاد (الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي) الذي أدى اليمين الدستورية هذا الأسبوع، أكثر خطورة على المجتمع الدولي وأكثر كارثية للمنطقة مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف "الهجوم على السفينة ميرسر ستريت الذي أدى إلى مقتل رجلين هو تصعيد".

وتجري إسرائيل اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى، من أجل اتخاذ إجراءات ضد إيران بعد الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق، على أن لدى إسرائيل معلومات استخبارية تؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم.

وقبل أيام، تعرضت سفينة تديرها شركة إسرائيلية لهجوم في أثناء إبحارها في المحيط الهندي، وقتل في الهجوم شخصان من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والآخر روماني، واتهمت الدول الغربية طهران بالوقوف وراء الحادث.