مقتل 303 من عناصر طالبان خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 303 عنصراً مسلحاً من حركة طالبان الإرهابية، في عمليات للجيش في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت الوزارة، في بيان عبر "تويتر" ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "نتيجة للعمليات العسكرية التي قام بها الجيش الأفغاني، قد تم القضاء على 303 إرهابيين من طالبان، وجرح 125 آخرين؛ وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وشملت العمليات العسكرية، التي نفذتها القوات المسلحة الأفغانية، 16 ولاية في البلاد، من بينها قندهار وهرات ونمروز وهلمند.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلس (ناتو)، مطلع مايو(آيار) الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر(أيلول) المقبل.