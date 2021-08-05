شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية "النواب" يلتقى القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بلطفى الطالبى القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة التونسية فى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الرئيس التونس قيس سعيد، زار مساء أمس الأربعاء، الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة تونس على فيسبوك.

وخلال الزيارة حيا رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.

وقال رئيس الدولة وفق فيديو الزيارة الذي نشرته رئاسة الجمهورية، متوجها بكلامه لأعوان الوحدة المختضة للحرس: "واصلوا أنا معكم"، وتابع: "أنتم ستبقون دائما سدا منيعا أمام كل أعداء الوطن".