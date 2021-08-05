شكرا لقرائتكم خبر عن 24 حالة طلاق مقابل 100 عقد زواج يوميا فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تطور معدل عقود الزواج في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد عقود الزواج ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، مقابل الشهر المناظر من العام الماضي، ووصل عدد عقود الزواج إلى 73.1 ألف عقد زواج في شهر مارس الماضي، مقابل 55.3 ألف عقد زواج في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت 17.8 ألف حالة زواج، وبنسبة زيادة بلغت 32.2%. ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تطور عقود الزواج في مصر:
- تسجل مصر 24 حالة طلاق مقابل 100 حالة زواج يوميا فى مصر.
- وصل عدد عقود الزواج خلال شهر مارس الماضى إلى 73.1 ألف عقد زواج في شهر مارس الماضي، مقابل 55.3 ألف عقد زواج في شهر مارس من عام 2020.
- بلغت الزيادة في ارتفاع عقود الزواج إلى 17.8 ألف حالة زواج.
- بلغت نسبة الزيادة في ارتفاع عقود الزواج حوالى 32.2%. .
- ارتفع عدد السكان من الذكور في شهر مارس الماضي ليصل إلى 52.3 مليون نسمة.
- ارتفع عدد السكان من الإناث ليصل إلى 49.3 مليون نسمة في مارس الماضي.
- بلغ عدد حالات الزواج 902 ألف حالة في عام 2020.
- بلغ عدد حالات الطلاق لعام 2020 في مصر حوالى 218 ألف حالة مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 آلاف حالة.