شكرا لقرائتكم خبر عن 24 حالة طلاق مقابل 100 عقد زواج يوميا فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تطور معدل عقود الزواج في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد عقود الزواج ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، مقابل الشهر المناظر من العام الماضي، ووصل عدد عقود الزواج إلى 73.1 ألف عقد زواج في شهر مارس الماضي، مقابل 55.3 ألف عقد زواج في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت 17.8 ألف حالة زواج، وبنسبة زيادة بلغت 32.2%. ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تطور عقود الزواج في مصر: