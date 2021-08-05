محافظ الأقصر يلتقي وفد الشركة المنفذة لمشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدًا من شركة المقاولون العرب المنفذة لعدد من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، بحضور المهندس أسعد مصطفى منسق حياة كريمة بالأقصر .

تناول اللقاء المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في محافظة الأقصر، كمشروعات حياة كريمة في مراكز إسنا وأرمنت والقرنة والمشروعات الأخرى للشركة بالمحافظة في مركز الزينية وقراها، ومشروع الصرف الصحي بالجبيل والطود القديمة.

وشدد المستشار مصطفى ألهم، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء المشروعات، ليتمكن المواطنين من الاستفادة من مشروعات الصرف الصحي.

ضم وفد شركة المقاولون العرب إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الشركة، والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، والمهندس سمير سعد الدين عضو المجلس التنفيذي للشركة، والمهندس ماهر عبدالتواب رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر، والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس القطاع، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر.