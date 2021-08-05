جنوب سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا على مدار 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

سجلت محافظة جنوب سيناء على مدار 4 أيام على التوالي صفر إصابات بفيروس كورونا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إن جميع أقسام العزل على مستوى المحافظة خلت من المصابين، إضافة إلى عدم وجود حالات مصابة بالعزل المنزلي.

وأضاف المصدر في تصريح له اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدايته وحتى اليوم بلغت 1103 حالة على مستوى كافة مدن المحافظة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حتى اليوم 52 حالة.

وأكد أن مديرية الصحة تشن حملات تثقيف وتوعية للمواطنين بطرق الإصابة بالفيروس، وكيفية الوقاية منه، وأهمية تناول اللقاح، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات والمديريات لتعقيم وتطهير كافة المصالح الحكومية، وأماكن تجمعات المواطنين من ميادين، وحدائق، ومتنزهات.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لاستقبال الموجة الرابعة، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات، وترك مسافات أمنة في مناطق التجمعات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.