الصين تتعهد باتخاذ تدابير مضادة ردا على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن الصين تعارض "بشدة" موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول عملية بيع أسلحة من الولايات المتحدة لتايوان منذ توليها السلطة.

وحثت الصين، بحسب البيان، الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة لتايوان وإنهاء العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

وأضاف أن الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة بناء على الوضع، دون الخوض في تفاصيل.

يأتي ذلك في حين أعربت الحكومة التايوانية الخميس عن تقديرها للولايات المتحدة لموافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 750 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايواني كزافييه شانج، إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة الأمريكية تأخذ قدرات تايوان في مجال الدفاع عن النفس على محمل الجد.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، غير أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.