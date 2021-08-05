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اليابان: طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 11:33
من اليابان
عربي ودولي

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أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات تسجلها طوكيو منذ بداية الجائحة.
وكانت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي قد ذكرت أن سلالة "دلتا" هي "سلالة شديدة العدوى". وناشدت المواطنين مجدداً البقاء في منازلهم.
وتخضع طوكيو ومقاطعات أخرى لحالة الطوارئ حتى 31 من أغسطس، إلا أن الإجراءات المفروضة تعد مخففة إلى حد ما.

المصدر: وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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