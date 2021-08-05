سلالة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت اليابان إن سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا المكلف بإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد، إن “مجلس الوزراء اقترح توسيع القيود لتشمل ثماني محافظات أخرى لمكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي في البلاد، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو وأماكن أخرى في البلاد”.

وأشار ياسوتوشي إلى أن طفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا تسيطر على 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وحذر المسؤولون من أن الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت طوكيو ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات.

وأعلنت اليابان، الأسبوع الماضي، توسيع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا إلى أربع مناطق أخرى بالإضافة إلى طوكيو، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات، فيما تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.

وأعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا حالة الطوارئ في سايتاما، وكاناغاوا، وتشيبا، بالقرب من طوكيو، وكذلك في مدينة أوساكا، غرب البلاد، اعتبارا من يوم الاثنين حتى 31 أغسطس.

وسيتم تمديد إجراءات الطوارئ المعمول بها بالفعل في طوكيو وجزيرة أوكيناوا، جنوب البلاد، حتى نهاية أغسطس، بعد الألعاب الأولمبية، وحتى الألعاب البارالمبية التي تبدأ في 24 أغسطس.

كما ستخضع خمس مناطق أخرى، بما في ذلك هوكايدو، وكيوتو، وهيوغو، وفوكوكا، لقيود طوارئ أقل صرامة.