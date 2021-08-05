إدارة بايدن تقر بيع أسلحة لتايوان الأولى من نوعها.

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول عملية لبيع أسلحة لتايوان، وهي صفقة محتملة بقيمة 750 مليون دولار، وسط معارضة صينية.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، فإن الصفقة تضم 40 مدفعا هاوتزر جديدا من طراز "إم 109" ذاتية الدفع لتايوان وما يقرب من 1700 مجموعة لتحويل المقذوفات إلى ذخائر أكثر دقة موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي.

وكشف إخطار من وزارة الخارجية إلى الكونجرس، الأربعاء، عن تفاصيل هذه الصفقة.

ويجب أن يمر البيع المقترح بعملية مراجعة في الكونجرس، ثم من خلال مفاوضات بين تايوان وشركة نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية "بي ايه إي سيستيمز"، التي تزود الجيش الأمريكي أيضا بأحدث إصدار من مدافع الهاوتزر، قبل توقيع العقد والاتفاق على مواعيد التسليم.

وعلى الرغم من أن البيع المقترح الجديد ليس كبيرا بشكل خاص في نطاقه أو طموحا في الأسلحة المقدمة، فمن المؤكد أن الصين ستندد به.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة في السعي لتحقيق الوحدة.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج سعي بلاده للسيطرة على تايوان بأنها "مهمة تاريخية"، في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.