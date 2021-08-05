روسيا تحذر من "منطقة مواجهة خطيرة" جراء مناورات الناتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت روسيا، الخميس، من تحول البحر الأسود إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، مؤكدة أن تدريبات الناتو في المنطقة تثير النزاعات.

وقال يوري بيليبسون، مدير الإدارة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود في الوقت الحاضر يتحول من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة".

وأضاف: "لقد حذرنا مرارا من أن تصعيد التوتر العسكري السياسي بمقربة من حدودنا يحمل طابع المواجهة".

وكان الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، قال في تصريحات سابقة إن "روسيا تراقب باستمرار تدريبات الناتو في مياه البحر الأسود وترد بقسوة على أي محاولات استفزاز".

وأكد دفورنيكوف أن "التدريبات الجارية لقوات الناتو البحرية في البحر الأسود تخضع لسيطرة مستمرة من قبل قوات الواجب التابعة للأسطول".

ولفت إلى أن "كل المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها القوات المسلحة للدول غير الصديقة تواجه رد فعل صارم".

وخلال أحدث التدريبات التي قادها الناتو في البحر الأسود "نسيم البحر 2021"، راقبت البحرية الروسية عن كثب حركة السفن المشاركة.

وفي بداية التدريبات، في أواخر يونيو/ حزيران، اخترقت المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفيندر" المياه الإقليمية لروسيا بالقرب من "كيب فيولنت" في شبه جزيرة القرم.

وسرعان ما ردت البحرية الروسية على الحادث بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لتحويل مسار السفينة.

ونفت لندن إطلاق النار، على الرغم من أن جهاز الأمن الروسي نشر مقطع فيديو من الواقعة، مؤكدا رواية موسكو للأحداث.