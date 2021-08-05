سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس، 5 أغسطس 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وحلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، التي توقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي عام 2021، إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

توقعات أسعار الفائدة

ويترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.

وأظهر استطلاع أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه.

يأتي ذلك في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية.

ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري، سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ومعدل الإقراض عند 9.25% في حين أن سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014.

قفزة التضخم

وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% في يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 4.8 في مايو/ أيار، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من 5 إلى 9% والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.





وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حتى مع بقاء التضخم دون الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي المستهدف في يونيو/حزيران، تتزايد ضغوط الأسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر المقبلة".

وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر /تشرين الثاني وسبتمبر/أيلول بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.08 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.05 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، أمس.