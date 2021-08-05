تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 5 أغسطس 2021، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، إلى نحو 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر عند نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر عند نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين) نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

توسيع قناة السويس

نشر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية توسيعها، ولفت إلى إشادات دولية بالمجرى الملاحي العالمي.

وأبرز التقرير الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن القناة تستوعب عمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلاً عن أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.

إيرادات قناة السويس

وأوضح التقرير، أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021 بواقع 5.84 مليار دولار، مقارنة بـ5.72 مليار دولار عام 2019/2020، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية.





وذكر التقرير أن حجم الحمولات الصافية للقناة قد زاد بنسبة 51.1%، لتسجل 1.191 مليون طن في 2020/2021 مقارنة بـ 788 مليون طن في 2009/2010.

كما ارتفعت أعداد السفن المارة عبر القناة بنسبة 8.6%، لتسجل 19 ألف سفينة عام 2020/2021 مقارنة بـ17.5 ألف سفينة عام 2009/2010.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.08 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.05 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، أمس.