أغذية تحفز إفراز العرق.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، الأشخاص، الذين يعانون من فرط التعرق، بالإقلال من الأغذية، التي تحفز إفراز العرق.



وأضافت أن أبرز الأغذية التي تحفز إفراز العرق هي الأغذية المحتوية على مادة "البيورين" مثل اللحوم الحمراء والبقوليات ومنتجات الصويا والقشريات والكرنب والسبانخ والهليون.

وأوضحت الغرفة أنه ينبغي أيضا الاستغناء عن الأطعمة الحريفة والنيكوتين والكافيين؛ نظرا لأنها تتسبب في زيادة إفرازات العرق.

ولتجنب انبعاث رائحة العرق الكريهة، تنصح الغرفة بإزالة شعر الجسم بانتظام والاستحمام يوميا باستخدام شاي المريمية، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

كما يمكن أيضا استخدام بودرة التلك لما تمتاز به من قدرة على امتصاص الرطوبة.