إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 20 مليونا والوفيات 559607

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 40716 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و 1175 وفاة بكوفيد-19.



ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و26533 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 559607 .

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.