اخبار العالم

إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 20 مليونا والوفيات 559607

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في البرازيل تتخطى 20 مليونا والوفيات 559607 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 40716 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و 1175 وفاة بكوفيد-19.

 

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و26533 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 559607 .

 

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا