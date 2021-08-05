وسائل إعلام: أصوات انفجارات تُسمع جنوبي البلاد ومعلومات أولية عن قصف إسرائيلي

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

جدد الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق جنوبي لبنان ردا على إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.



وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة حرجية جنوبي البلاد بصواريخ جو أرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "شنت مقاتلاتنا غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "يتحمل لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيه ونحذر من مواصلة محاولات الاعتداء على مواطنينا وسيادتنا".

وأعلن أنه "ستتواصل غارات الجيش الإسرائيلي وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

كان الجيش اللبناني أعلن أنه يسير دوريات عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل لكشف هوية مطلقي الصواريخ.

وظهر الأربعاء، أطلقت 3 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل التي ردت بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية على ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين العدوين اللدوين الدولة العبرية وإيران.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان سقوط الصواريخ بشكل دقيق، لكن صافرات الإنذار دوت وهرع السكان إلى الملاجئ في كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حاي.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.