الكويت تشهد عودة العمل الرسمي في الجهات الحكومية منتصف أغسطس الجاري

المناطق - واس

وافق مجلس الوزراء الكويتي على عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة ابتداءً من 15 أغسطس الجاري، بعد تحسن الوضع الصحي من فيروس كورونا في البلاد الذي يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد الإصابات والوفيات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الاستثنائي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الورزاء الكويتي.

وقرر المجلس كذلك عقب تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، السماح بالسفر للفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل.