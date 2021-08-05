تشييع الفنانة فتحية طنطاوي اليوم الأربعاء

04 أغسطس , 2021

نعت نقابة نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، لتفارق الحياة منذ ساعات.

وأعلن ابن الفنانة، محمد سعد، عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، عن وفاة والدته، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب، تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر الثلاثاء، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة.

وقال سعد: وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا".

وقال الملحن على سعد، زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، إنه سيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر.