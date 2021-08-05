من الكرة للسياسة.. مدرب إيراني: قمع ولاية الفقيه ممتد منذ 40 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليس من النخبة السياسية أو ناشط مدني.. مجرد شخصية رياضية لكنه تمكن من تشخيص الأوضاع في بلاده خلال معاصرته لحكم رجال ولايه الفقيه بإيران.

وشن أمير قلعة نويي، مدرب نادي غل غهر سيرجان، أحد أندية الدوري الإيراني لكرة القدم، الأربعاء هجوماً لاذعاً على الطبقة الحاكمة.

وقال أمير قلعة نويي عقب خسارة ناديه أمام استقلال طهران، وهو يهاجم النظام الإيراني برمته: "في هذه السنوات الأربعين الماضية، لم نشهد عدالة في البلاد، بل كل ما شاهدناه هو ظلم وقمع وقسوة".

وأضاف: "هذه هي المباراة الرابعة التي يهزمنا فيها الاستقلال بمساعدة الحكم، ليس هناك جهة حتى نلجأ إليها لرفع هذا الظلم. قلت قبل المباراة إنني فقط أريد العدالة".

وتابع المدرب الإيراني: "أمارس الرياضة منذ 42 عامًا وشهدت الاضطهاد، وأرى أن تحقيق العدل ورفع الظلم بعيد المنال في إيران".

وأمير قلعة نويي، من مواليد 21 فبراير 1963 في طهران في إيران، لاعب كرة قدم إيراني سابق، ومدرب كرة قدم حالي.

وكان "نوي" يلعب مع نادي الاستقلال، إضافة إلى أنه لعب مع منتخب إيران لكرة القدم.

وبعد هذه التصريحات بوقت قصير، أعلن الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة عن استدعاء المدير الفني والمدرب أمير قلعة نويي للحضور إلى لجنة الانضباط لهذا الاتحاد".

وأضاف الاتحاد الإيراني "جرى استدعاء أمير قلعة نويي لبعض الوقت مساء الأربعاء، وسوف يكتمل التحقيق معه يوم السبت المقبل لبيان بعض الإيضاحات".