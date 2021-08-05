السلطات الأمريكية تحدد هوية مهاجم البنتاجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تحديد هوية المهاجم الذي أقدم على قتل شرطي على بعد أمتار قليلة من مبنى البنتادون.



وبحسب بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" فإن أوستن وليامز لانز المتحدر من ولاية جورجيا والبالغ 27 عاما نزل من حافلة صباح الثلاثاء وقام بطعن الشرطي جورج جونزاليس بسكين على بعد أمتار من مدخل مبنى البنتاجون المحصن أمنيا.

وأضاف: "أعقب ذلك عراك قام خلاله المتهم بالتسبب بجروح قاتلة لجونزاليس قبل أن يطلق النار على نفسه بسلاح الشرطي".

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تدخل عناصر شرطة آخرين بعد ذلك وأن لانز قتل في موقع الحادث.

ولم يحدد البيان إن كان بقية عناصر الشرطة قد أطلقوا النار على لانز أيضا، لكن شهودا أفادوا عن سماع رشقات نارية.

ونقل جوانزاليس إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه.

ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دافع وراء الاعتداء، لكن لانز يملك سجلا حافلا من الاعتقالات وارتكاب الجرائم وعمليات السطو وسبق أن هاجم شرطيا، وفقا لتقارير إخبارية محلية في جورجيا.

وبحسب صحيفة اتلانتا جورنال-كونستتيوشن فإن لانز كان طليقا بكفالة وأمر قاض بتقييم صحته العقلية.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن الذي لم يكُن في المبنى وقت الحادث، بتنكيس الأعلام في البنتاجون تكريمًا للشرطي، وقال في بيان إنّ "هذا الشرطي مات أثناء أداء واجبه، حيث كان يحمي عشرات آلاف الأشخاص الذين يعملون في البنتاغون يوميًا أو يزورونه".

وكان أوستن ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلي موجودين في البيت الأبيض لعقد اجتماع أسبوعي مع الرئيس جو بايدن.