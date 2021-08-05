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إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 20 مليونا والوفيات 559607

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 40716 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و 1175 وفاة بكوفيد-19.

 

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و26533 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 559607 .

 

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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