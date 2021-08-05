مصر تسجل 57 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

واصلت حالات الإصابة الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في مصر ارتفاعها ، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تسجيل 57 إصابة و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفادت الوزارة في بيانها اليومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعافي 119 حالة من المصابين بالفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 232 ألفا و 179 حالة حتى مساء الأربعاء.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر حتى الأربعاء بلغ 284 ألفا و 472 ، من بينها 16 ألفا و 550 حالة وفاة.