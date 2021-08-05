شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة عضوية النائب بالانتخابات التكميلية وفقا للمادة 26 من قانون مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 26 من قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020 ، مدة العضو المنتخب في انتخابات تكميلية نتيجة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته على الأقل بستة أشهر، موضحة أنها تكون استكمالا لمدة عضوية سلفه.

ونصت المادة رقم 26 من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته .

ووفقا للقانون فإنه جميع الأحــوال ، يجـب أن يتم شغل المقعــد الشاغر خــلال ستين يــومًا علــي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.