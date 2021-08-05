الجزائر تمدد حظر التجول في 37 محافظة لكبح انتشار متحور دلتا

ابوظبي - سيف اليزيد - قرر الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، تمديد حظر التجوال في 37 محافظة اعتباراً من اليوم الخميس، لمدة 10

أيام، ضمن خطة الحكومة لكبح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا خاصة متحور دلتا.

وذكرت الوزارة الأولى في بيان لها،الأربعاء، أن بن عبد الرحمن، قرر تمديد تدابير إجراءات تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تنص على تمديد مواقيت حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

كما تمس هذه التدابير تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع المحافظات المعنية بحظر التجوال الجزئي. إلى جانب تعليق نشاط النقل ما بين المحافظات، خلال أيام العطلة الأسبوعية أيضاً.