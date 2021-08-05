الولايات المتحدة تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل

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أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كورونا بالكامل بدخول البلاد.

وقال المسؤول، إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع ادراكها لأهمية السفر الدولي تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة".

وأضاف أن واشنطن تطور "مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت أنه يتعين على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، دون أن يحدد إطاراً زمنياً للتنفيذ.

وتمثل هذه الخطة تطوراً أولياً لكنه على قدر من الأهمية في النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة جائحة كورونا، خاصة وأن واشنطن كانت قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال.

ولفت المسؤول إلى أن مجموعة عمل تنكب على تطوير نظام جديد "ثابت وآمن" لدخول المسافرين الأجانب "عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر".

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وإيران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقاً دولاً أخرى بينها البرازيل والهند.