علي باباجان يهاجم أردوغان. ويتهم الرئيس التركي بالتقصير

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

اتهم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأن من يُديرون الأزمة في تركيا -الحرائق المستمرة لعدة أيام وامتدت من الغابات إلى العمران- بأنهم هم الأزمة نفسها».



وقال باباجان، في حديثه في اجتماعه الثالث لرؤساء المحافظات لحزبه، بمقر العاصمة التركية أنقرة: «في نظام الحكومة الرئاسية، يتمتع شخص واحد بالسلطة والمسؤولية».

وانتقد بابجان موقف الدولة ورئيسها المتناقض في طلب المساعدات من الخارج، قائلًا: « حكومة أردوغان تلوم المواطنين لطلبهم المساعدات وإظهار عجز الدولة\، ولقد بدأوا الجدل حول ما إذا كان ينبغي لنا الحصول على مساعدة من خارج البلاد أم لا. من جهة أخرى نجد أن رئيس الجمهورية نفسه يهاتف زعماء الدول الأخرى ويطالب بطائرات إطفاء، ويشكر الدول التي قدمت المساعدات».

وأضاف باباجان «هناك ثماني طائرات رسمية مسجلة في قائمة الجرد الرئاسية التي نعرفها. بينما لا توجد طائرة واحدة لإخماد الحريق يمكنه شراء ما لا يقل عن 10 طائرات إطفاء بسعر أصغر طائرة في الأسطول الرئاسي. ويمكنه شراء 50 طائرة على الأقل بسعر طائرة كبيرة».