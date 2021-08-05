شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بـ 10.496 مليار دولار في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 10.496 مليار دولار استرالي، في شهر يونيو الماضي أي بارتفاع قدره 1.227 مليار دولار استرالي عن شهر مايو الذي سبقه.

وأوضح البيان أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 1.489 مليار دولار أسترالي إلى 43.337 مليار دولار أسترالي، في حين ارتفعت واردات السلع والخدمات بقيمة 261 مليون دولار أسترالي إلى 32.840 مليار دولار أسترالي.