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أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بـ 10.496 مليار دولار في شهر

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الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 10.496 مليار دولار استرالي، في شهر يونيو الماضي أي بارتفاع قدره 1.227 مليار دولار استرالي عن شهر مايو الذي سبقه.

وأوضح البيان أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 1.489 مليار دولار أسترالي إلى 43.337 مليار دولار أسترالي، في حين ارتفعت واردات السلع والخدمات بقيمة 261 مليون دولار أسترالي إلى 32.840 مليار دولار أسترالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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