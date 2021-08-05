"الأضخم" بين البلدين.. مناورات عسكرية أمريكية إندونيسية بـ3 مواقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك آلاف الجنود من إندونيسيا والولايات المتحدة في مناورات عسكرية مشتركة تستمر لمدة أسبوعين وصفت بأنها الأضخم على الإطلاق بين البلدين.

والمناورات التي بدأت في الاول من أغسطس/آب وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه تجري في مواقع ثلاثة هي سومطرة وكاليمانتان وسولاويزي.

وتتمحور حول استراتيجية الدفاع عن الجزر، وفق وزارة الدفاع الإندونيسية.



وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من 2100 جندي إندونيسي و1500 جندي أمريكي يشاركون في مناورات "درع جارودا" التي تجري سنويا منذ عام 2009.

وكان الجنود الأمريكيون قد وصلوا أواخر يوليو/تموز إلى إندونيسيا التي شهدت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.

وقال رئيس أركان الجيش الإندونيسي أنديكا بيركاسا إن المناورات تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين ورفع مستوى مهارات جيشيهما.

وأضاف: "نأمل أن تعد مناورات درع جارودا قادة مستقبليين للجيش الإندونيسي يتمتعون بالمهنية ويلتزمون بالمعايير الدولية".





وتركز الولايات المتحدة على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على جذب الحلفاء مع احتدام المنافسة مع الصين.

وعلى الرغم من علاقات إندونيسيا الأمنية القوية مع واشنطن، إلا أنها أظهرت رغبة بإقامة نوع من التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة ومع الصين التي تعد شريكها الاقتصادي الرئيسي من جهة أخرى.

ومن المقرر أيضا أن تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة وفيتنام في وقت لاحق هذا الشهر.