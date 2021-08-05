«يا حظي» .. محكمة الجنح في دولة الكويت تغرم «ريم الشمري» في قضية الإساءة للمصريين

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة الجنح في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بتغريم الناشطة ريم الشمري 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار) في قضية الإساءة للمصريين، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وعلقت الشمري في مقطع فيديو على الحكم، قائلة إن“المحكمة أدانتها رغم تأكيد محاميتها دائما على براءتها“، مؤكدة أنها ”استأنفت على الحكم الصادر ضدها“.

وكانت الشمري قد أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/أيار من العام 2020، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخادمين في بلادها.

وقالت ريم الشمري: ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“، مؤكدة أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

واستطردت بالقول: ”يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا“.

وأضافت: ”إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم، 90% منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون“.

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم شركاء بالوطن، متهمة بذات الوقت محامين ومسؤولين في الكويت، بأن لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات غاضبة وأخرى مؤيدة لموقف الشمري.

وتسبب الجدل بشأن تصريحات الشمري، بتصدر اسمها حديث النشطاء على مدى ثلاثة أيام، لتعاود الخروج عقب هجوم لاذع عليها، لتقول إنها كويتية من أم مصرية الجنسية.

وأكدت آنذاك، أن ”أمها مصرية وهي تحب مصر وتزور مصر، إلا أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن وطنها الكويت ضد كل من يسيء إليه كونها مواطنة كويتية وليست مصرية، وأن رسالتها ضد المسيئين للكويت والذين يقولون إنهم شركاء معهم في الوطن“.

ودأبت الشمري في مقاطع فيديو على الإساءة للمصريين، بدعوى حبها لوطنها الكويت، وسط مطالبات في حينها بالقبض عليها ومحاسبتها، الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من قبل النيابة العامة بحجزها، ليخلى سبيلها بعد يومين؛ على خلفية شكوى رُفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية، التي يتجاوز عددها في الكويت 600 ألف نسمة.