بسبب خرق القوانين.. إثيوبيا تعطل عمل منظمة "آل مكتوم" الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت الحكومة الإثيوبية تعطيل عمل منظمة "آل مكتوم" الإماراتية لمدة ثلاثة أشهر، بسبب خرق قوانين الدولة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإثيوبية "ena".

وجاء قرار التعطيل لثلاث من منظمات المجتمع المدني الأجنبية؛ وهي منظمة أطباء بلا حدود هولندا والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة آل مكتوم.

وفقاً للجنة تقصي الحقائق الحالية، فإن المنظمات الثلاثة هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخص للعمل فى أثيوبيا من قبل الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني. فيما أشارت اللجنة إلى أن المنظمات خرقت قوانين الدولة وعملت خارج دائرة اختصاصها،

واتهمت اللجنة كل من منظمة أطباء بلا حدود هولاند والمجلس النرويجي للاجئين بنشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، على غير الهدف الذي حصلت بموجبه على رخصة للعمل فى إثيوبيا.

ووفقاً للبيان الصادر من لجنة تقصي الحقائق، فإن المنظمات الثلاثة قامت بتوظيف جنسيات أجنبية دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الإثيوبية لأكثر من ستة أشهر.

وقامت منظمة منظمة أطباء بلا حدود هولاند بإستيراد وإستخدام أجهزة اتصال راديو وستلايت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة وأعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية.

وأنهت اللجنة تحقيقها بتعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني لمدة ثلاثة أشهر، حتى اتخاذ قرار نهائي.