عاجل | تعز تستيقظ وتمسي على التفجير والنهب

تعاني محافظة تعز منذ انقلاب الحوثيين على السلطة بشكل متزايد، وفقا لما كشفه مصدر إحصائي في المحافظة، الذي أضاف أن تزايد انتهاكات الحوثيين في المحافظة وتنوعها، نالت بشكل مباشر من المدنيين دون غيرهم، وهو ما يعد محاولة لطمس متعمد للمكان والإنسان.

من جانبه كشف تقرير أخير صادر من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc، عن ارتكاب مليشيا الحوثي 122 انتهاكا في الممتلكات الخاصة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في محافظة تعز.

إحصائيات التعدي

وبين التقرير أن ميليشيا الحوثي قامت بتفجير 16 منزلا لمدنيين، كما تسببت بتضرر 18 منزلا كليا و43 منزلا آخر جزئيا، جراء القصف المدفعي بمختلف الأسلحة الثقيلة. وتسببت بإحراق منزل واحد، وإتلاف 39 مركبة خاصة جراء القصف المكثف، كما دمرت مركبة أخرى جراء انفجار لغم أرضي مرت عليه.

كما رصد الفريق الميداني تضرر 4 حالات لممتلكات خاصة أخرى بين محلات تجارية ومعدات مختلفة.

وكشف التقرير النصفي ارتكاب مسلحين خارج إطار الدولة 14 حالة انتهاك لممتلكات خاصة بمدنيين، بينها إحراق منزل وتضرر كلي لمنزل آخر، ومركبة جراء القصف المدفعي واقتحام والاستيلاء على منزل آخر ونهب مركبة، وتضرر 5 محلات تجارية بالرصاص المباشر.

وحدثت عملية اقتحام لمحل تجاري وارتكاب 3 حالات انتهاك أخرى.

المنظمات الحقوقية

وقال المصدر:«إن محافظة تعز هي الأكثر تضررا من الحوثيين، ولم تتضح أسباب جوهرية لتزايد الانتهاكات وتعمد قتل المدنيين وتفجير منازلهم، التي بدورها تؤدي إلى التهجير والتجويع».

وأكد أن هذه الممارسات الحوثية ظاهرة ومكشوفة أمام العيان، ولكن للأسف أن المنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تريد النظر لما يحدث في تعز، ولا تريد تدوينه، في ظل غياب مواز آخر من جانب الآعلام الذي غيب أحداث الانتهاكات التي تدخل تحت مظلة الإرهاب، وطالب بعدم سكوت المجتمع الدولي.

ضرر الحوثي على محافظة تعز:

قام بتفجير 16 منزلا لمدنيين

تسبب بتضرر 18 منزلا كليا و43 منزلا آخر جزئيا جراء القصف المدفعي وإحراق منزل

أتلف 39 مركبة خاصة جراء القصف المكثف، كما دمر مركبة أخرى جراء انفجار لغم أرضي

تضرر 4 حالات لممتلكات خاصة أخرى بين محلات تجارية ومعدات مختلفة.

ضرر الجماعات المسلحة على تعز:

رصدت 14 حالة انتهاك لممتلكات خاصة بمدنيين

نهب مركبة وتضرر 5 محلات تجارية بالرصاص المباشر.

اقتحام محل تجاري وارتكاب 3 حالات انتهاك أخرى.