الاحتلال الإسرائيلي يوجه ضربات جوية وقصف مدفعي بمناطق في جنوب لبنان

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاءـ الخميس، غارتين على منطقة الدمشقية الحرجية في خراج بلدة المحمودية جنوبي لبنان.



ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده أن طائراته وجهت ضربات جوية لمناطق في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "طائرات حربية شنت الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها القذائف الصاروخية من لبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية تُستَخدم لأهداف إرهابية".



وحذر أدرعي من أن "الغارات ستتواصل، وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية لاستهداف إسرائيل"، محملًا لبنان "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها".



بدورها ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة حرجية بصواريخ جو أرض في منطقة "الدمشقية" بخراج بلدة العيشية جنوبي لبنان.



ونقلت الصحيفة عن الإعلام الحربي اللبناني قوله إن "طائرات العدو الإسرائيلي نفذت غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.



وقال الجيش في بيان نشره بحساب على "تويتر": "قصفت مدفعية العدو باثنين وتسعين قذيفة، وادي حامول والسدنة وسهل الماري، وخراج راشيا وسهل الخيام إضافة إلى سهل بلاط".



وأوضح البيان أن الهجوم الإسرائيلي جاء "بعد إطلاق عدة صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر البيان أن الجيش اللبناني قام بتسيير عدد من الدوريات، وأقام عددا من الحواجز، مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية مطلقي الصواريخ، واختتم الجيش بيانه بتوضيح أن "الوضع تجري متابعته مع القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان".



وسادت حالة تأهّب، ظهر الأربعاء، عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة من جانب الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، بعد إطلاق صواريخ على مستوطنة "كريات شمونة".



المصدر: وكالات