شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا عن اليمن: الحوثيون مسؤولون عن أسوأ كارثة إنسانية بالعالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الحوثيون مسؤولون عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.
وأشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، دعا عند زيارته الاسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد، حيث أن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مضيفاً استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
وأفاد برايس أن أمريكا تواصل دعم تلك الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.