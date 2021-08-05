شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مأساة يوغوسلافيا يعيد نفسه في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «بوليتيكو» من أن إثيوبيا تشهد أصداء لما جرى في يوغوسلافيا قبل عقود، مؤكدة أن الوقت لم يفت بعد لمنع تكرار النهاية.

وبحسب مقال لـ «أرمنيكا هيليتش»، العضو بمجلس اللوردات البريطاني وعملت مستشارا خاصا لوزير الخارجية ويليام هيغ من عام 2010 إلى عام 2014، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخرًا إن بلاده تواجه عدوًا بمثابة السرطان في إثيوبيا.

وتابعت تقول: لقد ميّز بشكل مخيف بين الإثيوبيين من عرقية التيغراي وغيرهم في البلاد، واصفًا «أطفال إثيوبيا» بأنهم «قمح» وخصومه من التيغراي بـ «الأعشاب الدخيلة»، الذين يجب اقتلاعهم بطريقة تجعلها لا تنمو مرة أخرى أبدًا. وأضافت الكاتبة تقول: قبل 30 عامًا، في البلد الذي ولدت فيه، يوغوسلافيا، كانت اللغة اللا إنسانية المماثلة مقدمة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأردفت: البلدان والصراعان ليسا نفس الشيء. لكن أوجه التشابه مع يوغوسلافيا تجعلني أشعر بالخوف على شعب إثيوبيا، لا سيما أولئك الذين يعانون من العنف، وأولئك الذين يتم تنفيذ هذا العنف باسمهم.

ومضت تقول: مثل إثيوبيا اليوم، كانت يوغوسلافيا دولة كبيرة متعددة الأعراق لها تاريخ حديث من الديكتاتورية، وتمر بفترة من التغيير السياسي. فشلت محاولات تحويل يوغوسلافيا إلى صربيا الكبرى، وبعضها إلى كرواتيا الكبرى، بالقوة. ولكن فقط بعد 4 سنوات من الحرب والإبادة الجماعية وتفكك البلاد. بعد مرور 30 عامًا، نظرت إلى إثيوبيا وأخشى أن يعيد التاريخ نفسه.

اعتناق الحرب

واستطردت: بدأت الحرب في يوغوسلافيا ببطء، ولكن بشكل متعمد. قام السياسيون بضرب النزعة القومية للصعود سياسيا، واعتنقوا الحرب والإبادة الجماعية من أجل حماية شعوبهم باعتبارها التعبير النهائي عن تلك القومية.

وبحسب الكاتبة، تحولت آلية الدولة اليوغوسلافية الفيدرالية ضد قسم من السكان اعتبروا مخطئين، واستخدمت القوات المسلحة لقتل نفس الأشخاص الذين كان من المفترض أن تحميهم.

وتابعت: بدأ القتال في منطقة وامتد إلى مناطق أخرى. وأشعلت الفظائع المزيد من الفظائع. وكان المجتمع الدولي صامتًا في البداية، وتدخل في النهاية وجمد الحرب ولكن فقط بعد أن أثبت في أحسن الأحوال أنه غير قادر، وفي أسوأ الأحوال ضار بشكل فعّال، طوال السنوات الأربع السابقة.

وأضافت: تفككت يوغوسلافيا إلى 5 دول. اليوم، بعد مزيد من الصراع، تتكون المنطقة من 7 دول، وما زالت تمزقها التوترات والتطلعات القومية.

ومضت تقول: هناك قتال الآن في تيغراي منذ 9 أشهر. في ذلك الوقت، سمعنا تقارير مروعة عن الفظائع والمذابح والنهب والعنف الجنسي المنهجي. كما يتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية عمدًا، وهناك دلائل على أن الجوع يستخدم عمدًا كسلاح لتجويع التيغراي وإجبارهم على الخضوع.

صراع خطر

وأشارت إلى أن كلمات آبي أحمد هي تحذير من أن الصراع قد يزداد سوءًا، مضيفة: إنه يحرض الإثيوبيين على الانقلاب على التيغراي لاقتلاعهم من جذورهم. في انتقاداته، يستهدف العسكريين، ولكن لغته الخاصة بـ «القمح» و«الأعشاب» على ما يبدو تجعل كل التيغراي أقل شأنًا.

وبحسب الكاتبة، إنه يعرف أن ما يقترحه وحشي بإشارته إلى أن أطفال إثيوبيا حددوا عدوهم، وإنهم يعرفون ماذا يفعلون وسوف يفعلون ذلك.

وأضافت: لم يعد يتم تقديم العملية العسكرية في تيغراي على أنها مجرد عملية بوليسية، ولكن باعتبارها جهدًا شاملًا للأمة بأكملها للقضاء على تهديد مميت، وهو تهديد محدد على أساس العرق.

وأردفت: مثلما انتشر القتال في يوغوسلافيا ليشمل الدول المختلفة التي تتكون منها الدولة، كذلك هناك دلائل على انجذاب مناطق إثيوبيا الأخرى وجيرانها إلى الصراع هناك.

وتابعت: نشط الجنود الإريتريون وميليشيات الأمهرة العرقية في تيغراي طوال الصراع، وربما ارتكبوا بعض أسوأ الفظائع، وتحدثت قوات الدفاع التيغراي عن نقل القتال إليهم في إريتريا والأمهرة. كما دخلت قوات التيغراي مؤخرًا منطقة عفر المجاورة بقصد معلن هو إضعاف قدرات العدو القتالية.

ومضت تقول: بمجرد بدء الحرب، أظهرت يوغوسلافيا أن احتواءها أكثر صعوبة. ونشأ الكثير من الصراع في يوغوسلافيا بسبب المناورات على السلطة في دولة منهارة.

وتابعت: في إثيوبيا، ليس من الصعب تخيل أن الحرب في تيغراي تضعف الدولة المركزية، مما يفتح المجال لمزيد من الصراع.

التجارة تتغلب

وأردفت: في التسعينيات، عندما تمزقت يوغوسلافيا، أثبتت الدول الغربية عدم استعدادها للعمل حتى فوات الأوان. في إثيوبيا اليوم، يمكننا أن نرى علامات على نفس التقاعس عن العمل.

وبحسب الكاتبة، فإن حجم البلد وأهميته عامل معيق، حيث يبدو أن الحكومات الغربية تنفر من مخاطر الإضرار بالعلاقات التجارية أو العلاقات مع شريك مهم ودعامة إقليمية.

وأضافت بالمثل، لم يتمكن الاتحاد الأفريقي من التحدث أو التصرف بفعالية كما تستحق الأزمة، لا سيما أن مقره الرئيسي في أديس أبابا، وإثيوبيا لها نفوذ كبير على الهيئات الحاسمة مثل مجلس السلام والأمن.

وتابعت: ربما ذكرى فوز آبي بجائزة نوبل للسلام منذ عامين فقط تجعل بعض الناس يأملون في التوصل إلى حل سلمي. لكن عندما يتحدث رئيس الوزراء عن خصومه على أنهم أعشاب وسرطان، وعندما يتم استخدام الاغتصاب والمجاعة كأسلحة، وعندما يبدو أن دولة ما على طريق يمكن أن يؤدي إلى الانهيار، فمن غير الممكن الحفاظ على العلاقات الطبيعية، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يضع جانبًا، في الوقت الحالي، السعي إلى إقامة روابط تجارية أعمق مع حكومة أبي وقبول أن العمل الجاد لدبلوماسية الصراع مطلوب.

وأردفت: يجب أن ندعم الاتحاد الأفريقي، ويجب أن نسعى إلى صياغة موقف مشترك وراءه مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة الأطراف المتحاربة المختلفة نحو السلام، وسحب إثيوبيا من حافة الهاوية. يجب أن نكون مستعدين لاستخدام العقوبات لدعم تلك الدبلوماسية، إذا لم تسفر عن نتائج كما فعلت الولايات المتحدة بالفعل.

واختتمت عضو مجلس اللوردات البريطانية بالقول: بدأت الحرب في يوغوسلافيا بالخطب والخلافات السياسية والاشتباكات الصغيرة، واستمر ونمت جزئيًا بسبب التقاعس الدولي. لقد حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولي ويبذل جهودًا دبلوماسية أكثر تضافرًا لتأمين السلام في إثيوبيا. لم يفت الأوان أبدًا لتعلم دروس التاريخ.