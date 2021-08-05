شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب ميانمار يرسم خطوطا عريضة للجنون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن القائد العسكري ورئيس مجلس إدارة الدولة في ميانمار رسم في خطابه البعيد كل البعد عن الواقع، والذي نصب فيه نفسه رئيسًا للوزراء الخطوط العريضة للجنون.

وبحسب تحليل لـ «ديفيد سكوت ماثيسون»، فإن الوعود التي قطعها الجنرال مين أونج هلاينج، لا ينبغي لأحد أن يصدقها.

ونوه إلى أن الخطاب الذي جاء بمناسبة مرور 6 أشهر على الانقلاب، هو إشارة واضحة لاستمرار التشبث بالسلطة في ميانمار، حيث دمّر الوباء البلاد، وتزايدت المقاومة المسلحة ضد المجلس العسكري، والانهيار الاقتصادي، وحالات الطوارئ الإنسانية التي تشمل الملايين والفيضانات الآن.

وأضاف: خطاب مين أونج هلينج من ميانمار لا يتناسب مع الواقع. بعد أن فعل الكثير لتدمير نسيج المجتمع، فإن ادعاءاته بتوجيه استجابة حازمة للوباء بإمدادات الأكسجين، والعلاج في المستشفيات، وشراء الأقنعة وتوزيعها، واللقاحات تكذب الحقائق على الأرض.

وتابع: كما أن الادعاءات بالقدرة على تطعيم 50% من السكان باللقاحات الصينية والروسية بحلول نهاية العام ليست ذات مصداقية. وهناك تقارير عديدة عن موظفين عموميين تم تطعيمهم أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأردف: لم يرد في الخطاب ذكر كيفية توسيع نطاق اللقاحات وعلاج كورونا والتخفيف من آثاره ليشمل المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جميع أنحاء ميانمار، حيث تعرضت المرافق الصحية للهجوم ويستمر جيش ميانمار في استهداف المدنيين والمساعدات الإنسانية.

وأشار الكاتب إلى أن أكثر الأكاذيب سخافة في الخطاب بأكمله هو حديثه عن أن البلد كله مستقر باستثناء بعض الهجمات الإرهابية.

ومضى يقول: قدم مين أونغ هلاينغ مرة أخرى الادعاء الزائف بأن أكثر من 11 مليون صوت مزور في انتخابات نوفمبر 2020.

وتابع: عندما ألغت لجنة الانتخابات النقابية التي يسيطر عليها المجلس العسكري نتائج الاقتراع في أواخر يوليو، لم يكن ذلك مفاجئًا لأن الجيش قضى عدة أشهر في تجميع قضيته الملفقة بشأن تزوير الانتخابات.

ونوه الكاتب إلى أن الحديث عن خارطة طريق مكونة من 5 نقاط لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة متعددة الأحزاب بما يتماشى مع دستور 2008 وتسليم واجبات الدولة إلى الحزب الفائز وفقًا للمعايير الديمقراطية، من غير المحتمل أن يخدع أي شخص داخل ميانمار، خاصة أولئك الذين صوتوا، والأحزاب السياسية.

وتابع: من المرجح أن يكون الدافع وراء الوعود بالانتخابات هو تهدئة محاوري ميانمار الغاضبين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عينت مؤخرًا نائب وزير الخارجية السابق فيراساكدي فوتراكول كمبعوث خاص لها إلى ميانمار.