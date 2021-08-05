شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة توضح مضاعفة حجم الأراضى القابلة للاستصلاح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن توزيع مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية للعام 2019/2020، والتى بلغ حجمها الإجمالى نحو 223 ألف و768 فدانا.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الأراضى القابلة للاستصلاح على مستوى المحافظات...