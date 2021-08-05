شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة توضح مضاعفة حجم الأراضى القابلة للاستصلاح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن توزيع مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية للعام 2019/2020، والتى بلغ حجمها الإجمالى نحو 223 ألف و768 فدانا.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الأراضى القابلة للاستصلاح على مستوى المحافظات...
- بلغ إجمالى حجم الأراضى القابلة للاستصلاح فى المحافظات نحو 223 ألف و768 فدان.
- محافظة الوادى الجديد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح بواقع 102 ألف و490 فدان بمشروع شرق العوينات.
- محافظة الجيزة استحوذت على نحو 80 ألف و600 فدان بمشروع الواحات البحرية.
- محافظة أسوان استحوذت على نحو 40 ألف فدان بمشروع كوم أمبو، وأخيرا محافظة قنا بواقع 678 فدان بمشروع المراشدة.
- المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020 مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019.
- بلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع نحو 38.3 ألف فدان عام 2019/2020 بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019.
- استحواذ شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألف و334 فدان بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية.
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازت على ألفي فدان بنسبة 2.5%.
- الجمعيات التعاونية بنحو 1750 فدان بنسبة 2.1%.