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9 أرقام هامة توضح مضاعفة حجم الأراضى القابلة للاستصلاح.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن توزيع مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية للعام 2019/2020، والتى بلغ حجمها الإجمالى نحو 223 ألف و768 فدانا.

 

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الأراضى القابلة للاستصلاح على مستوى المحافظات...

 

  1. بلغ إجمالى حجم الأراضى القابلة للاستصلاح فى المحافظات نحو 223 ألف و768 فدان.
  2. محافظة الوادى الجديد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح بواقع 102 ألف و490 فدان بمشروع شرق العوينات.
  3. محافظة الجيزة استحوذت على نحو 80 ألف و600 فدان بمشروع الواحات البحرية.
  4. محافظة أسوان استحوذت على نحو 40 ألف فدان بمشروع كوم أمبو، وأخيرا محافظة قنا بواقع 678 فدان بمشروع المراشدة.
  5. المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020 مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019.
  6. بلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع نحو 38.3 ألف فدان عام 2019/2020 بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019.
  7. استحواذ شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألف و334 فدان بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية.
  8. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازت على ألفي فدان بنسبة 2.5%.
  9. الجمعيات التعاونية بنحو 1750 فدان بنسبة 2.1%.
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