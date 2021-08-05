الفقي يثمن مقترح "المركزي" لطباعة صورة مكتبة الإسكندرية على العملات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ثمن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مقترح البنك المركزي المصري بطباعة صورة مبنى مكتبة الإسكندرية كمعلم من معالم مصر الحديثة على العملات البلاستيكية الجديدة من فئة 10 جنيهات.

وقال الفقي؛ في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن مكتبة الإسكندرية تعتز بمقترح البنك المركزي بوضع صورة مبني المكتبة العريق على العملة المصرية فئة العشرة جنيهات، وهو أمر يؤكد المكانة الدولية للمكتبة وتأثيرها كمركز إشعاعي فكري وإبداعي عالمي، ومكاناً لحفظ التراث وتنمية المظاهر التاريخية لمراحل الوطن المختلفة.

وأضاف الفقي أن المكتبة تسعد بهذا القرار غير المسبوق، لأنها تؤكد على خدمتها المستمرة للثقافة العالمية ولقضايا الوطن المصري الذي تنتمي إليه وتعمل تحت مظلته.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية أنه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي فإن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة سيكون مثل باقي العملات البلاستيكية المنتشرة في العالم، وستكون من مادة "البوليمر".