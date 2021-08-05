هيئة أمريكية تحذر من موسم أعاصير مدمر في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذرت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الأربعاء، من موسم حافل بالأعاصير فوق المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بداية غير مسبوقة بالفعل.

وتوقعت الإدارة - حسب بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الأعاصير القوية التي يُطلق عليها أسماء سيكون عددها بين 15 إلى 21 إعصارًا، في ارتفاع عن توقعات مايو الماضي التي كانت بين 13 إلى 20 إعصارًا فقط، موضحة أنه من 7 إلى 10 أعاصير ستتجاوز سرعة رياحهم 178 كم في الساعة، وبينهم من 3 إلى 5 أعاصير ستكون من الفئة الثالثة أو أعلى.

وأوضحت الإدارة، أن إعصار "إيلسا" حطم الرقم القياسي في أول يوليو الجاري بكونه الإعصار الخامس الذي يتشكل في المحيط الأطلنطي في هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير، ذاكرة "مع بداية غير مسبوقة، فإن موسم أعاصير المحيط الأطلنطي لعام 2021 لا يُظهر أي علامات تساهل مع دخوله شهور الذروة المقبلة".

وخلصت توقعات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن هناك نسبة 65% أن يكون موسم الأعاصير المقبل فوق المتوسط، و25% أن يكون قريب من المواسم العادية.