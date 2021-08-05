ألمانيا: تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية «تصرّف غير مسؤول»

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

اعتبرت ألمانيا تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأنه «تصرف غير مسؤول» في وقت يمر فيه لبنان بظروف اقتصادية صعبة جداً.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان أمس، بمناسبة مرور عام على انفجار مرفأ بيروت: «إن عدم حدوث تقدم حتى الآن على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة والتأخر في القيام بالإصلاحات اللازمة ينم عن تصرف غير مسؤول من قبل الطبقة السياسية في لبنان».

وأعرب المسؤول الألماني عن تأييد حكومة بلاده للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على لبنان بالقول «إن القرار الأوروبي صحيح وضروري من أجل إجبار المسؤولين اللبنانيين على التسريع في تشكيل الحكومة والقيام بإصلاحات جذرية تخرج البلاد من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها».