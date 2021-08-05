6.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في التصدي لـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تخصيص 5,5 ملايين يورو «6,5 ملايين دولار» لمساعدة لبنان في تعزيز الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن التمويل جاء في الوقت الذي يواجه فيه لبنان معدلات إصابة عالية حيث اقترب النظام الصحي الوطني من الانهيار فضلاً عن انخفاض معدلات التطعيم.

ونقل البيان عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله «إن الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس 2020 غير بكل أسف حياة العديد من اللبنانيين إلى الأبد وينبغي أن تكون المأساة فرصة للبنان لكي يعود إلى الظهور بقوة».