اخبار العالم

6.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في التصدي لـ«كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات) 

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تخصيص 5,5 ملايين يورو «6,5 ملايين دولار» لمساعدة لبنان في تعزيز الاستجابة لجائحة فيروس .
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن التمويل جاء في الوقت الذي يواجه فيه لبنان معدلات إصابة عالية حيث اقترب النظام الصحي الوطني من الانهيار فضلاً عن انخفاض معدلات التطعيم.
ونقل البيان عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله «إن الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس 2020 غير بكل أسف حياة العديد من اللبنانيين إلى الأبد وينبغي أن تكون المأساة فرصة للبنان لكي يعود إلى الظهور بقوة».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا