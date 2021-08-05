عُمان تسير طلعات جوية ودوريات بحرية للمساهمة بتأمين المياه الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا، أمس، انتهاء الحادث الذي شهدته ناقلة نفط في بحر العرب.

وأضاف المركز: أن «نهاية الحادث تمت بعد مغادرة المقتحمين للسفينة».

وأعلن مركز الأمن البحري العُماني، أمس، تسيير طلعات جوية وعددا من سفن البحرية السلطانية للمساهمة في تأمين المياه الدولية.

ونقلت صفحة التوجيه المعنوي، التابعة لوزارة الدفاع العُمانية، على تويتر، عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري بالسلطنة القول: إنه «في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بمنطقة الإقليم، يواصل مركز الأمن البحري متابعة والتعامل مع ما تعرضت له الناقلة /أسفلت برينسيس/ في المياه الدولية».

وقال المصدر إن سلاح الجو يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع، كما سيرت البحرية السلطانية عدداً من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية.