منسوب النيل في الخرطوم يتجاوز مستوى الفيضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أمس، تجاوز منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم لمستوى الفيضان، داعية الأهالي لتوخي الحيطة والحذر.

وقال بيان من لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية، إن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعاً بمتوسط 10 سنتيمترات، وطالبت الأهالي بأخذ كل الاحتياطات اللازمة، خاصة في ولايات سنار والخرطوم ونهر النيل.

وذكر رئيس لجنة الفيضان عبد الرحمن صغيرون، أن تصريف المياه في محطة «الديم» عند الحدود الإثيوبية بلغ 806 ملايين متر مكعب أمس.