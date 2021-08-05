حرائق تحاصر قرى في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وكالات)

حاصرت النيران أمس، أكثر من 10 قرى في جزيرة إيفيا اليونانية على مسافة 200 كيلومتر من أثينا، في أعنف الحرائق التي تجتاح اليونان وسط موجة قيظ.

وبدأ الحريق الذي تصاعدت نيرانه الهائلة من الغابة خارجاً عن السيطرة، بحسب رجال الإطفاء في الموقع، بسبب وعورة المنطقة وعدم انقشاع الرؤية. وتم إخلاء 12 قرية مهددة، غير أن ثلاثة رهبان رفضوا مغادرة دير القديس داود الواقع على قمة جبل قرب روفييس في شمال الجزيرة، على ما أوضحت الشرطة وفرق الإطفاء.

وقال أحد الرهبان: «يبلغ ارتفاع ألسنة النار 30 إلى 40 متراً وهي تحاصر الدير، إننا نختنق من كثافة الدخان».

وأكد ضابط في الشرطة: «سنجليهم بالقوة في حال باتت حياتهم في خطر». وأصيب ثلاثة رجال إطفاء بجروح طفيفة فيما كانوا يكافحون النيران، على ما أفادت السلطات. وأرسل مئة رجل إطفاء تدعمهم مروحيتان و4 طائرات قاذفة للمياه لمكافحة الحريق، بحسب الدفاع المدني.

لكن نائب حاكم المنطقة ديميتريس فوردانوس قال «نحن غير قادرين على التدخل لا جواً ولا براً»، وأضاف «هناك جبهتان رئيستان خارجتان عن السيطرة وعدة جبهات أخرى أصغر».