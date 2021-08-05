اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لـ «كوفيد- 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - طوكيو (وكالات)

حذرت اليابان من أن الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بمعدلات غير مسبوقة مع تسجيل إصابات جديدة في العاصمة طوكيو ارتفاعاً قياسياً، الأمر الذي ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن سلالة «دلتا» أدت لانتشار الإصابات على نحو غير مسبوق، ودافع عن سياسة جديدة تلزم المصابين بأعراض متوسطة بعزل أنفسهم في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف أمام البرلمان «دخلت الجائحة مرحلة جديدة، إذا لم يتوفر لدينا أسرّة كافية لا يمكننا نقل الناس إلى المستشفيات، نحن نتحرك على نحو استباقي في هذا الشأن». لكنه ألمح إلى إمكانية تغيير هذه السياسة نظراً لأن قرار مطالبة بعض المرضى بالبقاء في المنزل أثار انتقادات من خبراء صحة وصفوا الأمر بأنه يعرض الأرواح للخطر.