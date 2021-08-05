شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تحاصر 10 قرى في جزيرة إيفيا اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حاصرت النيران أكثر من عشر قرى في جزيرة إيفيا اليونانية على مسافة 200 كلم من أثينا، في أعنف الحرائق الأربعين التي تجتاح اليونان وسط موجة قيظ.

وأشار الدفاع المدني اليوناني إلى أن الحريق الذي تصاعدت نيرانه الهائلة من الغابة بدا خارجاً عن السيطرة بسبب وعورة المنطقة وعدم انقشاع الرؤية، وجرى إخلاء 12 قرية مهددة، فيما أصيب ثلاثة رجال إطفاء بجروح طفيفة فيما كانوا يكافحون النيران.

ووصل عدد الحرائق المشتعلة في اليونان اليوم إلى حوالى أربعين حريقاً وسط موجة قيظ استثنائية وحرارة تخطت أربعين درجة.